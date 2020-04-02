Azerbaycan'da 41 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Azerbaycan'da 41 kişide daha korona virüs tespit edildi
6 saat önce
Azerbaycan'da, 41 kişide daha korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 400'e yükseldi.
Azerbaycan'da, 41 kişide daha korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 400'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 41 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 8'sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 400'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan'da 4 bin 500'ün üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye Korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:13 Kaynak: İHA
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