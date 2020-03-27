Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edildi

6 saat önce

Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edilirken vaka sayısı 147'ye yükseldi.

Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edildi, System.String[]

Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edilirken vaka sayısı 147'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada 43 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirilirken, tedavi altına alınan hastalardan 6 kişinin durumunun kritik olduğu diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Azerbaycan'da tedavisi devam eden mevcut korona virüs vaka sayısı 43 kişi artarak 147'ye yükselirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Azerbaycan'da 3 binden fazla kişi kontrol amacı ile karantinada tutuluyor.

(Kamil Nadirli/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:00 Kaynak: İHA

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