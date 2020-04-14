Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Azerbaycan'da, 49 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 197'ye yükseldi.

Azerbaycan'da 49 kişide daha korona virüs tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Azerbaycan'da, 49 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 197'ye yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 49 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden 87 yaşındaki hastanın şeker ve kalp rahatsızlığına sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hastanın kurtarılamadığını söyledi. Ayrıca açıklamada, 62 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 197'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 12 kişi hayatını kaybetti, 351 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 70 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:22 Kaynak: İHA

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