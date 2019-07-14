Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı
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Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı

1 saat önce

Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı, System.String[]
Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.


- Azerbaycan
Azerbaycan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
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