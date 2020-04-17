Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi

29 dakika önce

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile ülke genelinde vaka sayısı bin 340'a yükseldi.

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi, System.String[]

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile ülke genelinde vaka sayısı bin 340'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Operasyon Karargahı, tespit edilen yeni vakalar ile ülke genelinde korona virüs vaka sayısının bin 340'a ulaştığını açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısını ise 15 olduğunu aktardı. Karargah, 68 kişinin daha korona virüsü yenerek iyileştiğini ifade ederken, taburcu olan toplam hasta sayısının 528'e yükseldiğini duyurdu. Operasyon Karargahı, ayrıca Azerbaycan'da 3 bine yakın kişinin karantinada altında olduğunu dile getirirken, bugüne kadar 85 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldığını açıkladı.

TÜRK VATANDAŞLARI AZERBAYCAN'DAN TAHLİYE EDİLECEK

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahliye seferleri düzenlenecek. Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) önümüzdeki günlerde Azerbaycan'da bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen Türk vatandaşlarını tahliye etmek için sefer düzenleyecek. Büyükelçilik tarafından şimdiye kadar ülkeye dönüş için başvuran tüm Türk vatandaşlarına uçuşlarla ilgili ayrıntılı bilgiler e-posta ve SMS yoluyla gönderilecek. Elçilik yetkilileri, vatandaşlardan e-postalarını ve telefonlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

(İHA)

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:10 Kaynak: İHA

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