Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Azerbaycan'da 6 Büyüklüğünde Deprem

53 dakika önce

Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'da 6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 10 kilometre altında saat 23.31'de meydana gelen deprem çevre bölgelerden de hissedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Akdeniz, Avrupa, Azerbaycan, Güncel
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