Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu - Son Dakika
Azerbaycan'da 60 milyon ton rezerve sahip petrol yatağı bulundu
6 saat önce
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.
Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:38 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı