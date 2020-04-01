Azerbaycan'da 61 kişide daha Korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da, 61 kişide daha Korona virüs vakası daha tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 359'a yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 61 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan 7'sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 359'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.



Azerbaycan'da 4 bin 500'ün üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye Korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ