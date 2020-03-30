Azerbaycan'da 64 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da, 64 kişide daha korona virüs vakası tespit edildi. Ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 273'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 64 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 11 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi. Tedavi altına alınan hastalardan üçünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 273'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise taburcu oldu.



Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 30 bine yakın kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ