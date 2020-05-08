Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 279'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 75 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 279'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 576 kişi ise iyileşerek taburcu oldu. Ayrıca tedavisi devam eden hastalardan 28'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 180 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)