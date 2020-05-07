Azerbaycan'da 77 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'da 77 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 204'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 77 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 15 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 25'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 204'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 551 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.



Bugüne kadar 175 binden fazla korona virüs testi yapılan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor. - BAKÜ