Azerbaycan'da 9 korona vakası daha - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 9 korona vakası daha - Son Dakika

Azerbaycan'da 9 korona vakası daha

6 saat önce

Azerbaycan'da 9 kişide daha korona virüs tespit edildi.

Azerbaycan'da 9 korona vakası daha, System.String[]

Azerbaycan'da 9 kişide daha korona virüs tespit edildi.


Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüse bağlı vakalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 9 kişide korona virüse rastlanıldığı bildirildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.


Azerbaycan'da toplam 53 korona vakası tespit edildi. Bu vakalardan 1'i hayatını kaybetti, 11 vaka ise sağlığına kavuştu. Azerbaycan'da tedavisi devam eden korona virüs vaka sayısı ise 41 oldu.


Yetkililer, vatandaşlara hijyen kurallarına dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını duyurdu. Yetkililer, halka mümkün olduğu kadarıyla birbiriyle az temas etmelerini ve kalabalık yerlerden bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini kaydetti. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:29 Kaynak: İHA

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