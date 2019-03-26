Azerbaycan'da Alışveriş Merkezinde Yangın- Çok Sayıda Mağaza Küle Döndü

- Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın Çok sayıda mağaza küle döndüBAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.

- Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın

Çok sayıda mağaza küle döndü



BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nizami ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 helikopter sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Yetkililer, yangının sabah erken saatlerde çıktığı için iş yeri sahiplerinin mağazalarında olmadıklarını bu nedenle de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasından dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü hastanelere kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre kafedeki doğalgaz tüpün patlaması sonucu çıktığı kaydedildi.

Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İçişleri Bakan Yardımcısı Oruc Zalov ve diğer yetkililer incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.

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