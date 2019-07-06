Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da askeri birlikte patlama
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Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

1 saat önce

Azerbaycan'da bir askeri birlikte tank mermisi patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Azerbaycan'da askeri birlikte patlama, System.String[]
Azerbaycan'da bir askeri birlikte tank mermisi patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah askeri birliklerden birinde askerlerce taşınan tank mermisinin düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Şehit askerlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:16 Kaynak: AA
Azerbaycan, Güncel
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