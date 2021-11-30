Azerbaycan'da askeri helikopter düştü - Son Dakika

Azerbaycan'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi.

Kazanın yerel saatle 10.40'ta meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Garaheybet Askeri Havaalanında eğitim uçuşları sırasında düştü. Helikopter mürettebatı arasında ölen ve yaralananlar var" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

(Kamil Nadirli/ İHA)