Azerbaycan'da "ateş çarşambası" kutlandı - Son Dakika

Kafası zehir gibi! Yaptıkları nedeniyle köylüler onu "Yerli Elon Musk" diye çağırıyor

Kutlamalardan görüntüler Azerbaycan'da, Nevruz Bayramı'nın sembollerinden kabul edilen "ateş çarşambası" kutlandı. Koronavirüs dolayısıyla resmi ve kitlesel Nevruz kutlamalarının yasaklanmasına rağmen Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" ikincisi olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "ateş çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.