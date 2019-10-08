Azerbaycan'da avm'de büyük yangın
1 saat önce
Azerbaycan'da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM'de yangın çıktı.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:36 Kaynak: DHA
'da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM'de yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çok sayıda mağaza da zarar gördü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece 00.40 sıralarında başlayan yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. Yerel medya, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
- İtfaiye erlerinin görüntüleri
-İtfaiyenin müdahale anları
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