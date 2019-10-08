Azerbaycan'da avm'de büyük yangın
47 dakika önce
Azerbaycan'da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM'de yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
Azerbaycan'da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM'de yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çok sayıda mağaza da zarar gördü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece 00.40 sıralarında başlayan yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. Yerel medya, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı "Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri asılsız çıktı Mahkemedeki ifadesinde ağlayınca iyi hal indirimi aldı ABD 28 Çinli şirket ve kuruluşu 'Uygur zulmünden' ötürü kara listeye aldı