Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması coşkuyla kutlandı - GENCE - Son Dakika

Azerbaycan'ın Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması Gence kentinde düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıklaması ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü dolayısıyla çok sayıda Azerbaycanlı yürüyüş düzenledi.

Gence kentindeki Atatürk Caddesi üzerinde toplanan, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan yüzlerce kişi, "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bazıları evlerinden ve bazılar da otomobillerinden kornalarıyla yürüyüşe destek verirken, esnaf da kalabalığı alkışladı.

"Şuşa alındıysa Karabağ da alınır"

Yürüyüşe katılan Nigar Eliyeva, Şuşa'nın alınmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Eliyeva, "Çok şükür ki Şuşa alındı. Şuşa alındıysa Karabağ da alınır. Çok heyecanlıyım, sevinçliyim. Sevinçten ağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Frengiz Nebiyeva da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak "Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Askerlerimizi Allah korusun." dedi.

Aynur Eliyeva da asker olan babasının da çatışmalarda şehit olduğunu belirterek "Şimdi çok gurur duyuyorum. Babam da toprağında rahat uyuyor. Çok sevinçliyiz. Kurbanlar keseceğiz. Kelbecer ve Hankendi kentlerimiz de düşmandan kurtarılsın inşallah." diye konuştu.