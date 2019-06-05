Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da bayram namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

24 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bayram namazında camiler doldu taştı.

Azerbaycan'da bayram namazı kılındı, System.String[]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bayram namazında camiler doldu taştı.

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Bakü'de bulunan Ejderbey Camii'ne de namaz kılmak için çok sayıda kişi geldi. Cami içerisinde yer bulamayanlar için ise bayram namazı ikinci kez kılındı. Bayram namazı için camiye gelen Maşallah Tağıyev, "Azerbaycan'ın ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah oruçları, ibadetleri kabul etsin. Ülkemizde birlik içinde ibadetimizi yapabilmemiz çok güzel bir durum. Mezhepleri gözetmeden hepimiz birlikte namazımızı kılıyoruz, bayramımızı kutluyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

Afganistan'dan gelen Türkmen Abdulcabbar Sattaroğlu, "Bütün Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün Müslüman alemine barış ve istikrar diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.

Bütün dünya Müslümanlarını birliğe çağıran Halig Paşa, "Bütün mümin kardeşlerimi Ramazan Bayramı nedeniyle samimi kalpten tebrik ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, hiçbir nifakın aramıza girmesine izin vermemeliyiz. Bütün Müslümanlara Allah'a sığınmalarını öneriyorum. Birlik olmalıyız" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Ülkede dini konularda yetkili kurum olan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), Ramazan Bayramı namazının 5 Haziran'da kılınacağını açıklamıştı. Bayram dolayısıyla Azerbaycan'da 2 gün resmi tatil ilan edildi. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Bakü, Azerbaycan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Dolar, 5,80'nin altına geriledi Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da bayram namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]