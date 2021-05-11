Azerbaycan'da bayram namazı kılınmayacak - Son Dakika

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl da camilerde bayram namazı kılınmayacağını duyurdu.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Azerbaycan'da camilerde bayram namazı kılınmayacağı açıklandı. Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da camilerde bayram namazının kılınmayacağı belirtildi. KMİ, vatandaşlara ibadetlerini evde yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı. Aliyev bayram mesajında, "Ramazan ayı vesilesiyle sizleri yürekten kutluyor, hepinize içten dilek ve temennilerimi iletiyorum. En yüce duyguları ve asil niyetleri bünyesinde barındıran, hayır ve paylaşım gibi yüksek ahlaki değerleri aşılayan Ramazan ayı sona eriyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek ayda her Müslüman, vicdani vazifelerini ve sorumluluklarını haysiyetle yerine getirme, iyilik, şefkat ve rahmet sevincini yaşama fırsatına sahip" dedi.

"İSLAM, BİRLİK VE UYUM ATMOSFERİNİN OLUŞMASINDA İSTİSNAİ BİR ROL OYNAMIŞTIR"

Aliyev mesajında, "Müslüman dünyasının tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Azerbaycan, yüzlerce yıldır farklı din ve inanç mensuplarının barış, dinler arası dayanışma ve işbirliği içinde yaşadıkları ender yerlerden biri olmuştur. Her zaman barış, hümanizm, kardeşlik ve eşitlik çağrısı yapan İslam, toplumumuzda etnik ve kültürel çeşitliliği ile ayırt edilen bir hoşgörü, eşit bir şekilde bir arada yaşama, birlik ve uyum atmosferinin oluşmasında istisnai bir rol oynamıştır. Şu anda vicdan ve din özgürlüğünün sağlanması, uluslararası hukukun ilerici tarihsel gelenek ve normlarına uygun devlet-din ilişkileri, milli ve manevi değerlerimizin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi devlet politikamızın temel öncelikleri arasındadır" ifadelerine yer verdi.

Aliyev ayrıca, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için canlarını veren Anavatanın kahraman oğullarının ölümsüz hatıralarını saygıyla anıyorum. Siz değerli insanlarımızın hayatını kaybedenlerin isimlerini yücelteceklerine, şehit ve gazi ailelerine hiçbir zaman dikkat ve ilgilerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Sizleri ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm yurttaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, ailelerinize mutluluk ve bereket diliyorum. Allah oruçlarınızı, dualarınızı ve niyetlerinizi kabul etsin. Ramazan ayınız kutlu olsun" sözlerini kaydetti.

-İHA-