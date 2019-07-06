Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da bir askeri üste patlama: 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı
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Azerbaycan'da bir askeri üste patlama: 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

22 dakika önce

Azerbaycan'da bir askeri üste meydana gelen patlamada 2 asker hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı

Azerbaycan'da bir askeri üste patlama: 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı, System.String[]
Azerbaycan'da bir askeri üste meydana gelen patlamada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir tank mermisinin infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:22 
Azerbaycan, Dünya
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