Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kayıtlara geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 248 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir günde rekor sayıda vaka kaydedildiği belirtildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 248 yeni vaka tespit edildiği, 60 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 5 bin 494'e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 428 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 300 bine yakın korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)