Azerbaycan'da bu yıl Kurban Bayramı Namazı kılınmayacak - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Azerbaycan camilerinde bayram namazı kılınmayacak.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) tarafından yapılan açıklamada, bu yıl camilerde korona virüs salgını nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı duyuruldu. KMİ, vatandaşlara kurbanlıklarını internet üzerinden almalarını önerdi.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz tarihine denk geliyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bayram mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bayram mesajında,"Kurban Bayramı vesilesiyle sizi ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan yurttaşlarımızı içtenlikle kutluyorum. İnsanlar arasında dayanışma ve kardeşlik, hümanizm ve merhamet sembolü olan Kurban Bayramı İslam'ın ana bayramlarından biridir. Bu hayırlı günde Müslümanlar, Yüce Yaratıcı adına kurban keserek Allah'a yakın olmanın sevincini yaşıyor ve iyi ameller için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını gösterirler. Yüzlerce yıldır, farklı milletlerden ve dinlerde olan insanların birlikte yaşadığı Azerbaycan'da karşılıklı saygı, güven, etnik ve kültürel çeşitliliğe dayanan örnek birlikte yaşam ortamının oluşmasında İslam'ın istisnai bir rolü olmuştur. Her ne kadar bu yıl Kurban Bayramı dünyanın karşı karşıya olduğu zor bir zamana denk gelse de, vatandaşlarımız görevlerini Allah ve din için yerine getiriyorlar ve ammelleriyle ülkemizde birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiriyorlar. Bu bayram sırasında, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için ölen şehitlerimizin ölümsüz anısını minnettarlıkla anıyor, akrabaları ve tüm insanlarımıza sabır diliyorum. Bir kez daha içten tebriklerimi hepinize iletiyorum. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ