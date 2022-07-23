Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti

23.07.2022 16:28
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti

Bakü'de temaslarda bulunan uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanlar, Azerbaycan Devlet Haber Ajansını (AZERTAC) ziyaret etti.

Bakü'de temaslarda bulunan uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanlar, Azerbaycan Devlet Haber Ajansını (AZERTAC) ziyaret etti.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da dün, aralarında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da olduğu Uluslararası Medya Forumu'na katılan medya yöneticilerini ve uzmanları AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aslan Aslanov karşıladı.

Konuklara kurumun binasını gezdiren Aslanov, AZERTAC'ın kurumsal yapısı, yayın politikası ve faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Aslanov, bir zamanlar işgal altında bulunan bölgelerde Ermenilerin gerçekleştirdiği yıkımlardan bahsederek bu durumun dünyanın birçok ülkesi tarafından yıllarca görmezden gelindiğini kaydetti.

2. Karabağ Savaşı'nda aynı zamanda enformasyon savaşı da yürüttüklerini ifade eden Aslanov, hem kendi çabaları hem de dost ve kardeş ülkelerin haber ajanslarının desteğiyle Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurduklarını ifade etti.

Aslanov'un dünyanın farklı ülkelerinden haber ajanslarıyla AZERTAC arasındaki iş birliklerine ilişkin bilgi verdiği ziyarette, geleneksel medyanın sorunları ve asılsız haberlerle mücadele gibi konular da konuşuldu.

Ziyarette, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan'ın yanı sıra Rus Haber Ajansı (TASS) Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Al Jazeera Medya Enstitüsü Eğitim Menajeri Talal Abdulkarim, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Proje Direktörü Ersin Aydoğan da yer aldı.

YORUMLAR
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Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül Azerbaycan'da uzmanlar medyada reformları konuştu Azerbaycan'da uzmanlar medyada reformları konuştu
Kaynak: AA

Yusuf Özhan, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti - Son Dakika
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