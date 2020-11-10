Azerbaycan'da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında aldığı büyük zaferin coşkulu kutlamaları havadan görüntülendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasındaki zafer ilanı bütün ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Uzun zamandır bu zaferi bekleyen halk sokaklara döküldü. Araçlarıyla yollarda sevinç turları atan Azerbaycanlılar, evlerinde de zaferi coşkuyla kutladı. Gece saatlerinden başlayan kutlamalar, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Gence halkı ise gün boyu sokaklarda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Valilik binası önündeki coşkulu kutlamalar drone ile havadan görüntülendi.

-İHA-