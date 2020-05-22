Azerbaycan'da Covid-19'dan can kaybı 46'ya yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya ülke genelinde vaka sayısı ise 3 bin 855'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 106 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 58 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 855'e ölü sayısı ise 46'ya yükseldi. Ayrıca açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği toplam iyileşen sayının 2 bin 399 kişiye yükseldiği aktarıldı.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 260 bine yakın korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ