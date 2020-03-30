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Azerbaycan'da Covid-19 önlemi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
6 saat önce
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:14
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