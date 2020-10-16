Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vak'a sayısı üzerine okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine ve Bakü metrosunun durdurulmasına karar verildi.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgında vak'a sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Bakanlar Kurulu'na bağlı Operasyonel Karargah tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 tedbirlerinin arttırıldığı duyuruldu. Buna göre 19 Ekim 00.00'dan 2 Kasım 06.00'ya kadar Bakü metrosu seferlerinin durdurulmasına karar verildi. Ülke genelindeki tüm eğitim kurumları 19 Ekim-2 Kasım arasında tatil ilan edildi.

Bakanlar Kurulu'nun talimatına göre devlet kurumlarındaki çalışanların sayısı yüzde 30'a düşürülürken, diğerlerinin uzaktan çalışacağı belirtildi. Özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için de aynı kuralın önerildiği aktarıldı. Ayrıca 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerini terk etmemeleri tavsiye edildi.

Azerbaycan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 olarak açıklanırken, toplam 43 bin 280 vak'a tespit edildi. - BAKÜ