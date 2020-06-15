Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 367 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 10 bin 324'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 367 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 156 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 10 bin 324'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 739 oldu.



Azerbaycan'da şu ana kadar 386 bin 898 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ