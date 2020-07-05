Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 20 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 523 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 20 bin 324'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 523 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 451 kişinin de iyileşerek, taburcu olduğu kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 20 bin 324'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 11 bin 742 oldu.



Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 516 bin 533 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ