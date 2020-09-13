Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 38 bin 327'ye ulaştı - Son Dakika

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 38 bin 327'ye ulaştı
Azerbaycan'da son 24 saatte 155 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 38 bin 327'ye yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte 155 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 38 bin 327'ye yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 155 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 149 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 327'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 562'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 756 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 9 bin 478 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Son Dakika Oruç Reis, ikmal ve bakım çalışmalarının ardından faaliyetlerine devam edecek Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Nikola Kalinic'i transfer edecek Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Yunanistan'ı tahrik ediyor Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı