Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 336 vaka tespit edildi.

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti, System.String[]

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 336 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 218'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 336 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 183 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9 bin 218'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 kişiye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 113 oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da şu ana kadar 368 bin 254 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Koronavirüs, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 9 bini geçti - Son Dakika Dünya

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