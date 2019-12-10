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Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Kral Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan ve Ürdün milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Kral Abdullah, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Azerbaycan ve Ürdün'ün uluslararası kurumlarda birbirini çok önemli konularda desteklediğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticari verileri incelediğini belirten Aliyev, "Bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl Ürdün'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının artmasından memnun oldum. Artış yüzde 20'den fazla. Doğrudan uçuşların yapılmasını da müzakere edebiliriz." şeklinde konuştu.

Kral 2. Abdullah da Azerbaycan'la siyasi, askeri ve istihbarat alanlarında çok güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i dost olarak gördüklerini belirten Kral Abdullah, "Ekonomik ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Bugün bu konuları görüşeceğiz ama buraya gelip sizin bölgedeki ve dünyadaki rolünüz için teşekkür etmek istedim. Bölgemizdeki zorluklarla nasıl başa çıkılacağı konusunu da konuşacağız. Sizin liderliğinize, ülkemize karşı iyi niyetinize ve desteğinize her zaman güveniyorum. Bu güzel dostluk için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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