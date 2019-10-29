Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde, Bakü Bulvar Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona, diplomatlar, siyasetçiler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.