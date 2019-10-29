Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde, Bakü Bulvar Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona, diplomatlar, siyasetçiler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.
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