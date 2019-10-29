Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

7 dakika önce

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde, Bakü Bulvar Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona, diplomatlar, siyasetçiler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erkan Özoral, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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