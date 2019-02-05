Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Deprem

Azerbaycan'da Deprem

1 saat önce

Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:46 Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel
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