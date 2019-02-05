Azerbaycan'da Deprem
1 saat önce
Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan
'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremin, başkent Bakü
'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:46 Kaynak: AA
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