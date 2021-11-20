Azerbaycan'da deprem meydana geldi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Şamahı bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16: 46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.
Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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