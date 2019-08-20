Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da düşen askeri uçağın pilotunun naaşı bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Azerbaycan'da düşen askeri uçağın pilotunun naaşı bulundu

44 dakika önce

Azerbaycan'da eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.

Azerbaycan'da düşen askeri uçağın pilotunun naaşı bulundu, System.String[]
Azerbaycan'da eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da gece eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağını kullanan pilot Reşad Atakişiyev'in naaşının ve uçağın kalıntılarının denizden çıkarıldığı belirtildi. Yetkililer uçağın pilotu Reşad Atakişiyev'in yarın askeri törenle defnedilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hazar Denizi'ne düşmüştü. Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den uzman ekip de katılmıştı. - BAKÜ
Azerbaycan, Pilot, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı
Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da düşen askeri uçağın pilotunun naaşı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]