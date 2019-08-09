Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları
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Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

37 dakika önce

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.

Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları, System.String[]
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.
Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hazar Denizi, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: AA
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