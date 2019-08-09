Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları
37 dakika önce
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.
Hazar Denizi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:42 Kaynak: AA
'ne düşen Azerbaycan
Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.
Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Son Dakika! Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz