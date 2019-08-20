Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da düşen savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu
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Azerbaycan'da düşen savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu

1 saat önce

Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.

Azerbaycan'da düşen savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu, System.String[]
Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, aramalar sonucu pilot Yarbay Reşat Atakişiyev'in naaşının bulunarak çıkartıldığı bildirildi.
Atakişiyev'in, yarın yapılacak tören sonrasında defnedileceği kaydedildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü. Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi de katılmıştı.
Hazar Denizi, Azerbaycan, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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