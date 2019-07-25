Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü
1 saat önce
Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:30 Kaynak: AA
'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.
Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi
'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Bahçeli'den Lozan açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Bakanlıktaki kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Kuzey Kore'nin son füze denemesine Japonya'dan tepki