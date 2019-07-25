Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü
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Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü

1 saat önce

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı düştü, System.String[]
Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.
Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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