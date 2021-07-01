Serbest ticaret bölgesinin oluşturulacağı alan (drone)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temel atma alanına gelişi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in proje hakkında bilgi alması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in serbest ticaret bölgesinin temel atması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamaları LEFKOŞA - Çavuşoğlu, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nu ziyaret etti
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı - Son Dakika