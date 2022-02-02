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Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü - Son Dakika

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

02.02.2022 15:28
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınında 6 bin 620 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınında 6 bin 620 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 620 artarak 670 bin 313'e yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 385 artarak 630 bin 727'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 24 artarak 8 bin 779'a çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 191 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 30 bin 807 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini, dün ise 5 bini geçmişti.

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Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü - Son Dakika
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