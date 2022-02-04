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Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika

Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı

04.02.2022 18:35
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınında 7 bin 50 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan'da Kovid-19 salgınında 7 bin 50 ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 50 artarak 683 bin 476'ya yükseldi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 435 artarak 637 bin 429'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26 artarak 8 bin 823'e çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 227 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 37 bin 224 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmiş, şubat başında ise 6 bini geçmişti.

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Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika
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