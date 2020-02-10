Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada - Son Dakika Dünya

Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada

6 saat önce

Azerbaycan'da erken parlamento seçimi: Resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) seçimin galibi oldu

Azerbaycan'da erken seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Aliyev'in partisi YAP ilk sırada, System.String[]

Azerbaycan'da pazar gerçekleştirilen milletvekili seçiminde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu.


Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, 125 seçim bölgesinden 118'de en fazla oy alan adayların belirlendiğini, 7 seçim bölgesinde ise henüz belirlenmediğini açıkladı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:14 
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