Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı

27.09.2022 11:37
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2'nci yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 2'nci yılında şehitler anıldı.

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç gününün yıl dönümünde şehitliklere akın etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Yerel saatle 12.00'da şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldı.

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit oldu.

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Kazakistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı Kazakistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı Açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı Açıklaması
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika

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