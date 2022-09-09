İşgalden kurtarılan bölgelerdeki bir diğer havalimanı olan Fuzuli Havalimanı faaliyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı - Son Dakika

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