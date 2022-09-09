Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı - Son Dakika
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Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı

09.09.2022 13:52
Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı

Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da inşa edilen havalimanına, ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik iniş gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da inşa edilen havalimanına, ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik iniş gerçekleştirildi.

Azerbaycan Havayollarından (AZAL) yapılan açıklamada, Bakü'den kalkan Airbus A340-500 yolcu uçağının 45 dakika sonra Zengilan Havalimanı'na teknik iniş yaptığı bildirildi.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki ikinci havalimanı olan Zengilan Havalimanı'nın temeli, 27 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

İnşaat çalışmalarının henüz tamamlanmadığı Zengilan Havalimanı'nın eylül sonunda açılması bekleniyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki bir diğer havalimanı olan Fuzuli Havalimanı faaliyetini sürdürüyor.

Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zengilan'da inşa edilen havalimanına yolcu uçağıyla ilk teknik iniş yapıldı - Son Dakika
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