Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Fetö'den Yakalanan Öğretmen Tutuklandı

Azerbaycan'da Fetö'den Yakalanan Öğretmen Tutuklandı

21 dakika önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Azerbaycan'da Fetö'den Yakalanan Öğretmen Tutuklandı, System.String[]
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edilen Mehmet Gelen, Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Devreye giren Türk güvenlik güçleri, Mehmet Gelen'i, 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara'ya getirdi. Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilen Gelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Gelen, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mehmet Gelen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin adliyeden çıkarken görüntüsü

Haber-Kamera:  Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Ankara, Azerbaycan, Güncel
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