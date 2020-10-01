- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada

- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik yürütülen operasyonda yerli ve yabancı basın mensupları havan topu tehlikesi atlattı.

- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada

BAKÜ - Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik yürütülen operasyonda yerli ve yabancı basın mensupları havan topu tehlikesi atlattı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için yürüttüğü mücadele 5'inci gününde devam ediyor. Öğlen saatlerinde bir grup gazeteci, sıcak bölgeye girmek için beklediği alanda tehlike atlattı. İhlas Haber Ajansı'ndan Murat Delice ve Kamil Nadirli'nin de içinde olduğu yerli ve yabancı basın mensuplarından yaklaşık 30 kişilik grup, gelen havan sesinin ardından askerler tarafından sığınak ve korunaklı bölgelere geçilmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Korku dolu anları anlatan İHA Muhabiri Murat Delice, "Sıcak bölgede görüntü almak için bu alana gelmiştik. Alanda bir grup gazeteci vardı yerli ve yabancı basından. Beklerken bir füze sesi duyduk. Sesin ardından da koşmamız gerektiğini sığınak ve güvenlik bölgelere kaçmamız gerektiğini söylediler. Hakikaten zor şartlarda çalışıyoruz bunu da belgelemiş olduk" dedi.

- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada
- Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada

Ermenistan, Azerbaycan, Delice, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Azerbaycan'da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

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