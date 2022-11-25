Ölümden döndüğü kazanın ardından taburcu edilen Binali Yıldırım, 1,5 ay sonra ilk kez görüntülendi! Alnındaki kaza izi dikkat çekti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası tedavi olduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçtiğimiz ay taburcu olmuştu. Kafası sargılı bir şekilde hastane önünde basın açıklaması yapan Yıldırım'ın durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Binali Yıldırım'ın son hali de bugün bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla ortaya çıktı. Başındaki sargıyı çıkaran Binali Yıldırım'ın anlının ön tarafında iki adet kesik izi olduğu görüldü. Ancak estetik anlamda büyük bir sorun olmadığı izlendi.

BAŞINDAKİ KESİKTEN İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Binali Yıldırım, hastaneden çıktıktan sonra da durumuyla ilgili bir açıklama yapmış ve "Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Binali Yıldırım'ın son görüntüsü: